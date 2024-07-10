Пока помощь Украине задерживалась: Зеленский раскрыл недавние планы Путина

Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться сложной

Президент России Владимир Путин планировал воспользоваться ситуацией с задержкой американской помощи Украине и быстро захватить Харьков. Речь идет о задержке пакета помощи на 61 млрд долларов, который в США не могли одобрить полгода.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. Он пояснил, что проходит много времени между решением о выделении оружия и моментом, когда оно поступает в бригады. Именно этим "окном" и хотел этим воспользоваться Путин.

"И конечно Путин понимал, и понимает это … Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе. И они (люди – ред.) живут, а по ним бьют каждый день, потому что хотят спровоцировать хаос и заставить людей сбежать. Это для него цель. Он сделал это в самом начале войны, он пытался сделать это со столицей, но люди были крепкими и поэтому мы сохранили нашу столицу, и я думаю нашу страну", — сказал президент.

Он добавил, что Украина вывезла людей из поселков, оккупированных Россией в Харьковской области. Людям опасно было оставаться там, так как Путину не важно, кого убивать. В свою очередь Россия, по словам Зеленского, понесла большие потери в ходе своего повторного наступления в Харьковской операции.

"Мы потеряли некоторые поселки вдоль нашей границы, но слава Богу мы забрали людей, сохранили их. Всех людей, разных категорий, пенсионеров. Разных людей, потому что он не смотрит по кому бьет, как вчера. Вы видели, ему не важно, кого убить — солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Для него это была очень высокая цена этой операции", — отметил Зеленский.

Наряду с этим, ситуация на востоке Украины продолжает оставаться сложной. Президент подчеркнул, что Киев продолжает ждать вооружения.

"Для нас это не секрет, у нас есть четырнадцать бригад, которые до сих пор достаточно не снаряжены, поэтому мы их не используем. Но я надеюсь, что все поступит, особенно после саммита НАТО. У нас будут дополнительные пакеты по ПВО и тому подобное", — резюмировал Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО заявил, что США и Европа передадут ВСУ десятки дополнительных систем ПВО, сотни ракет-перехватчиков и другое оружие. Помощи союзников будет достаточно, чтобы Украина смогла остановить российское вторжение и сорвать планы Путина.