Именно российская авиация становится главной проблемой на Харьковском направлении

Украина планирует уговорить США снять некоторые ограничения использования американского оружия по России. Речь идет о возможности бить ракетами ATACMS по российским авиабазам – именно там находятся самолеты, которые запускают КАБы по Украине.

Об этом пишет The New York Times. Издание напоминает, что разрешение США и союзников бить по РФ западным вооружением помогло сорвать наступление россиян на Харьков, однако проблемой остается российская авиация, решить которую можно с помощью ATACMS.

"Это оружие большей дальности было бы необходимо для поражения авиабаз в глубине российской территории, используемых бомбардировщиками. Киев вынужден полагаться в основном на собственный расширяющийся парк беспилотников отечественного производства, чтобы преследовать эти базы", – пишет издание.

Россия выпустила более 3200 управляемых бомб в мае, заявил президент Украины Владимир Зеленский. А с начала июня террористы запустили по Украине уже 2400 КАБ. Именно российская авиация становится главной проблемой на Харьковском направлении, поскольку наземные войска РФ застряли в боях, резервы россиян сокрушены ударами ракет GMLRS, а С-300, из которых террористы обстреливали Харьков, частично уничтожены, а частично смогли сбежать.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Однако президент США Джозеф Байден 13 июня в очередной раз высказался против того, чтобы расширить разрешение Украине на удары по России американским вооружением. Байден не хочет расширять зону для ударов в глубину РФ до 300 километров – радиус действия ракет ATACMS – что фактически можно назвать ошибкой.