"Ничего хорошего": россияне придумали, как защититься от украинских дронов и ракет ATACMS (фото)

Россияне хотят обеспечить защиту самолетов

Пока союзники Украины еще думают над тем, разрешать ли нашей стране наносить удары по РФ их оружием, оккупанты, судя по всему, уже действуют на опережение. На российском аэродроме, который расположен в 300 километрах от Украины зафиксировали первые защитные ангары для авиации страны-агрессора.

Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на спутниковые снимки. Согласно им, строительство новых ангарных сооружений происходит на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной. На снимке можно увидеть 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как пишет "Милитарный", россияне рассчитывают, что ангары должны обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS. Кроме того, ангары не позволят спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или там стоит самолет.

"Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков", — констатируют журналисты.

Отметим, что новость уже успели прокомментировать и украинские эксперты. Например, известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что такие новости не сулят ничего хорошего.

В целом, ничего хорошего. Теперь уничижать российскую авиацию будет сложнее. И тут следует отметить парадоксальность ситуации. Если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории россии с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го у россии уже не было бы никаких ВКС. Но как только Украина приблизилась, наконец-то, к возможности получения разрешения на такие удары, у россии стали появляться защитные ангары для авиации. Россиянам понадобилось почти 3 года, чтобы прийти к необходимости данной концепции, равно как и нашим партнёрам, понадобилось почти 3 года, чтобы заговорить о праве наносить удары по территории россии", — пишет он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой призвала предоставить разрешение Украине на удары по военным целям в России. Также в документе говорится об ускорении предоставления помощи Киеву.