"Нічого хорошого": росіяни вигадали, як захиститися від українських дронів і ракет ATACMS (фото)

Росіяни хочуть забезпечити захист літаків

Поки союзники України ще думають над тим, чи дозволяти нашій країні завдавати ударів по РФ їхньою зброєю, окупанти, судячи з усього, вже діють на випередження. На російському аеродромі, розташованому за 300 кілометрів від України, зафіксували перші захисні ангари для авіації країни-агресора.

Про це пише "Мілітарний", посилаючись на супутникові знімки. Згідно з ними, будівництво нових ангарних споруд відбувається на аеродромі Маринівка, розташованому у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною. На знімку можна побачити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Як пише "Мілітарний", росіяни розраховують, що ангари мають забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS. Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, чи порожній ангар, чи там стоїть літак.

"Поки невідомо, з яких саме матеріалів зроблено ангари, але, судячи з їхнього вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків", — констатують журналісти.

Зазначимо, що новину вже встигли прокоментувати й українські експерти. Наприклад, відомий український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що такі новини не обіцяють нічого доброго.

"Загалом нічого хорошого. Тепер принижувати російську авіацію буде складніше. І тут слід зазначити парадоксальність ситуації. Якби Україна мала можливість завдавати ударів по російських аеродромах на території росії з 2022 року, то станом на другу половину 2024-го росія вже не мала б ніяких ВКС. Але щойно Україна наблизилася нарешті до можливості отримання дозволу на такі удари, у Росії почали з’являтися захисні ангари для авіації. Росіянам знадобилося майже 3 роки, щоб дійти необхідності цієї концепції, так само як і нашим партнерам, знадобилося майже 3 роки, щоб заговорити про право завдавати ударів по території росії", — пише він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала надати дозвіл Україні на удари по військових цілях у Росії. Також у документі йдеться про прискорення надання допомоги Києву.