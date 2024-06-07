Не только снаряды для HIMARS и ракеты для ПВО: США передадут Украине новый пакет помощи

ВСУ не должны использовать предоставленные Америкой системы ATACMS и ракеты большой дальности для "наступательных ударов" по РФ

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму около 225 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, которые ВСУ смогут использовать по целям на территории России для защиты Харькова.

Как пишет AP со ссылкой на американских чиновников, помощь включает в себя боеприпасы для HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов. На условиях анонимности они рассказали о помощи, о которой еще не объявлено публично.

Официальные лица заявили, что в пакет помощи также входят:

ракеты для системы ПВО HAWK,

зенитные ракеты Stinger,

противотанковые системы Javelin и AT-4,

155-мм гаубицы,

бронетехника,

прицепы,

патрульные катера,

материалы для подрыва и широкий спектр других товаров,

запасные части и оборудование.

Отмечается, что согласно новому разрешению США, Украина может использовать американское оружие для нанесения ударов на территории России, когда россияне атакуют, или готовятся к нападению. При этом чиновники подчеркнули, что это изменение не меняет политику США, что Украина не должна использовать предоставленные Америкой системы ATACMS и ракеты большой дальности для "наступательных ударов" по России.

О новом пакете помощи стало известно после того, как президент США Джо Байден в своей речи в четверг на американском кладбище в Нормандии (Франция) по случаю 80-й годовщины Дня Д заверил, что США "не откажутся" от защиты Украины и не позволят России угрожать еще большей части Европы. По его словам, это означало бы, что США забыли, "что произошло здесь, на этих священных побережьях".

Новый пакет помощи предоставляется через президентские полномочия по сокращению численности вооружений. Они дают возможность передавать системы и боеприпасы из существующих запасов США, что обеспечивает максимально быстрое попадание вооружения на фронт в Украине.

Как сообщал "Телеграф", пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров недавно заявил, что в ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины. Это касается новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).