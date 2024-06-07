Оккупанты получили мощный ответ за ночной удар по Украине: РФ атаковали десятки дронов

Так называемое российское "пе-ве-о" якобы уничтожило и перехватило "много" беспилотников

В пятницу, 7 июня, от воздушных атак страдала не только Украина. Взрывы раздавались в России, а также во временно оккупированном Крыму.

Министерство обороны РФ отчиталось об атаках на их территории. Там отметили, что "бавовна" посетила объекты, но не указано на какие именно.

Традиционно в России заявили, что якобы "прекратили" попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Так называемое российское "пе-ве-о" якобы уничтожило и перехватило одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря. Кроме того, досталось и приграничным регионам РФ.

Оккупанты пишут, что шесть БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области. А также один БПЛА над территорией Ростовской области.

Атака в РФ

В местных пабликах Крыма и России ни слова об атаке не говорится. Молчит и губернатор Белгородской, Ростовской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 6 июня, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НПЗ) в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Пострадавших в результате атаки нет.