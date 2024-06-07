Россияне кошмарили Украину ракетами и "шахедами", тревожилась и Польша: подробности атаки (обновлено)

Ракеты были замечены во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областях, но они меняли свой курс.

В ночь на пятницу, 7 июня, россияне ударили по Украине ракетами из стратегических бомбардировщиков ТУ-95 и "шахедами", пострадал объект критической и промышленной инфраструктуры. Взрывы раздавались во многих областях, слышали их и в Киевской области, а также в Хмельницкой, Одесской, Винницкой областях.

Взрывы в Киевской области

В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

Отмечается, что на протяжении всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", — сообщил Кравченко.

Он добавил, что идет ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы.

Взрывы в Хмельницкой области

Регион был под российским комбинированным воздушным ударом. Его атаковали дронами и ракетами.

Указывается, что звуки взрывов в Хмельницкой области было слышно около четырех часов утра.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что несколько групп беспилотников врага приближаются к Староконстантинову с востока, запада и юга.

Кроме того, было зафиксировано движение крылатой ракеты окупантов в районе Шаргорода курсом на Хмельницкий.

Около половины пятого утра в Воздушных силах заявили, что в Хмельницкую область зашла вторая группа ракет и держит курс на Староконстантинов.

В хмельницких пабликах писали, что в области были слышны повторные взрывы.

Недалеко от этого города расположен военный аэродром, кроме того здесь есть железнодорожный узел. Именно поэтому россияне регулярно атакуют Староконстантинов ракетами и дронами.

Взрывы в Одесской области

В Одессе прогремели взрывы. Город находится под атакой ударных дронов типа "Шахед". Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах", — написал он.

Мэр посоветовал быть внимательным жителям центра города.

Взрывы в Винницкой области

Местные телеграмм-каналы сообщали, что в области были слышны взрывы. Скорее всего, сработала система ПВО. На момент публикации материала глава Винницкой ОВА Сергей Борзов не прокомментировал ситуацию.

Стоит отметить, что по данным Воздушных сил ракеты были замечены во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областях, но они меняли свой курс.

Взрывы в Днепропетровской области

По информации главы Днепропетровской ОВА, ночи наши защитники этой ночью уничтожили над областью 3 "шахеда". Два в Днепровском и еще один – в Криворожском районе.

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал сам Никополь. Пострадали две женщины — 70 и 61 лет.Лечатся амбулаторно. В городе произошли пожары. Повреждены около полутора десятков частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – разрушены. Уничтожены или повреждены несколько авто", — говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что враг попал по Мировской и Марганецкой общинам. Там люди уцелели.

Сколько удалось сбить

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что наши защитники сбили 48 "шахедов" и 5 крылатых ракет.

"В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударным БПЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

Воздушная атака по Украине

Также в ночь на 7 июня Польша вместе с союзниками подняла в воздух военные самолеты из-за российской атаки по территории Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X. В заявлении польских военных отмечается, что их авиация начала работу в воздушном пространстве Польши. Там также предупредили, что это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, то есть ближе к западным областям Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 6 июня 2024 года российские кафиры нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога, а также атаковали 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарская, мыса Чауда – Крым.