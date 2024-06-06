Ночная атака по Украине не прошла без пострадавших: куда ударили оккупанты (фото)

В результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте

В ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога, а также атаковали 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска, мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя сбиты 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По информации главы Днепроптровской ОВА Сергея Лысака, атака произошла на Никопольщине. Там было громко из-за ударов русской артиллерии и дронов-камикадзе.

"Утром – снова прилетало по райцентру. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он занялся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали находившиеся внутри люди. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина", — говорится в сообщении. .

Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтоженный гараж, еще один – изуродованный. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

Кроме этого, в среду, 5 июня, примерно в 22.10 российские войска обстреляли 2-мя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" г. Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранены 6 гражданских лиц. Им оказана первая медицинская помощь и доставлена в больницу. Повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

По информации главы Хмельницкой ОВА, силы ПВО сбили 1 вражеский шахед. В результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши сотрудники ГСЧС. Травмированных или погибших нет.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне атаковали Днепр двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Они были уничтожены силами ПВО, но падение обломков наделало бедствия.