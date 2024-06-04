"Летит ракета, ты слышишь свист, а после…": мать пострадавшего юноши рассказала о утреннем обстреле Днепра (видео)

Ребенка готовят к операции

Утром 4 июня россияне атаковали Днепр, в результате обстрелов ранены. Мама пострадавшего 17-летнего парня, доставленного в больницу, рассказала о утреннем взрыве.

Видео опубликовал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По словам Людмилы, пострадал также ее муж, ему обломки порезали спину.

Ее сына сейчас готовят к операции, у него, как сказала женщина, перебита переносица. А семья убирает последствия российской атаки в собственном доме, ведь внутри все засыпано стеклом, выбиты окна и даже снесена крыша.

Людмила вспоминает, что перед первым взрывом она успела закрыть не все окна дома. А уже после первого взрыва она и муж схватили детей и переместились на кухню. Второй взрыв наделал большей беды, ведь в доме семьи вылетели окна, снесло крышу и были травмированы отец и сын.

"Летит ракета, ты слышишь свист. От взрыва ты просто не понимаешь, как это. Тогда уже ты не знаешь, что тебе делать. Просто не знаешь… Ты ходишь, а у тебя в доме одно стекло", — говорит женщина.

Заметим, что, по имеющимся данным, в результате ракетного удара в городе вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура. Подразделениям противовоздушной обороны удалось успешно уничтожить над городом две ракеты.

В то же время в местных телеграм-каналах днепряне публикуют фото обломков вражеских целей.

Пострадали многие частные домовладения, которые располагаются вблизи эпицентра взрывов.

Ранее "Телеграф" писал, что среди пострадавших от вражеского обстрела одномесячный младенец. Ребенок в удовлетворительном состоянии, его будут лечить амбулаторно.