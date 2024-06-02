Сразу после начала тревоги: в Одессе прогремел мощнейший взрыв, подробности, фото и видео

Россияне атаковали из оккупированного Крыма

Одессу сотряс мощнейший взрыв во время воздушной тревоги. Над городом поднялся столб дыма, который можно увидеть из разных районов.

Об этом сообщают корреспондент "Телеграфа". По его данным, взрыв произошел между 11:40 и 11:45. Он был настолько мощным, что его мог слышать весь город.

Важно отметить, что за несколько минут до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики и объявили тревогу в южных областях. Еще спустя некоторое время на подлете к областному центру была зафиксирована "скоростная цель".

От начала тревоги до взрыва прошли считанные минуты.

Согласно данным мониторинговых пабликов, враг ударил по Одессе ракетой "Искандер-М", вероятно, из Крыма.

Местные власти уже подтвердили взрыв и призвали людей оставаться в укрытии до "отбоя". Больше деталей пока не сообщается. О погибших и раненых пока информации не поступало.

В ночь на 2 мая российские оккупанты запустили по Украине 25 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", а также несколько ракет. Практически все цели удалось сбить.