Ночная атака по Украине: чем ударил враг, где удалось сбить воздушные цели

Под ударом оказался ряд областей

В ночь на 2 мая российские оккупанты запустили по Украине 25 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", а также несколько ракет. Практически все цели удалось сбить. Ночная тревога, к слову, еще продолжается в нескольких областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что атаки были совершены с территории временно оккупированного Крыма, а также с территории РФ.

"В ночь на 2 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донетчины и 25-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск – рф", — говорится в сообщении.

Также в ВС добавили, что воздушные цели были сбиты в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале отметил, что в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА типа "Shahed-131/136" в Куцурубской общине произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия. Пожар ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Важно добавить, что в ряде областей тревога длилась по 8 часов этой ночью.

В 8:21 некоторые области снова стали "красными" на карте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня российские захватчики под ударом со стороны российских оккупантов оказалась Днепроская ГЭС. В результате движение по плотине полностью перерыли.