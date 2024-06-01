ВСУ сбили десятки дронов и ракет во время ночной атаки, но есть повреждения ТЭС: подробности

Некоторые вражеские воздушные цели сбить не удалось

Во время ночного обстрела Украины Россия ударила по энергообъектам при помощи ракет и БПЛА. Силам украинской ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. А В ДТЭК заявили о серьезном повреждении теплоэлектростанций.

Окупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив для этого ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ);

4 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ).

Силами истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил, мобильных огневых групп и средств РЭБ удалось сбить 81 воздушную цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу достигнуть своих целей.

"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта. Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", — заявил он.

По информации ДТЭК, этой ночью под обстрелпопали две украинские ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Однако что именно за ТЭС и где они находятся, в компании не сообщили. Лишь добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне армия РФ ударила по многоэтажке в Харькове. Есть погибшие и раненые, завалы разбирали спасатели.