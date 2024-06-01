ЗСУ збили десятки дронів і ракет під час нічної атаки, але є пошкодження ТЕС: подробиці

Деякі ворожі повітряні цілі збити не вдалося

Під час нічного обстрілу України Росія вдарила по енергооб’єктах за допомогою ракет та БПЛА. Силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. А у ДТЕК заявили про серйозні пошкодження теплоелектростанцій.

Окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши для цього ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу "Shahed".

Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ);

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (з Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (з північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Силами винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил, мобільних вогневих груп та засобів РЕБ вдалося збити 81 повітряну мету.

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилатих ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогові досягти своїх цілей.

"Російські терористи не залишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять все можливе, щоб ворог не досягнув своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякую всім підрозділам протиповітряної оборони, хто вночі відбивав ракетний удар", — заявив він. .

За інформацією ДТЕК, цієї ночі під обстріл потрапили дві українські ТЕС, серйозно пошкоджено обладнання. Однак, що саме за ТЕС і де вони знаходяться, в компанії не повідомили. Лише додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДПЕК за 2,5 місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДПЕК було обстріляно понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули", — сказано в повідомленні.

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