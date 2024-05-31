В Киеве во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв: что известно (обновлено)

ПС ВСУ сообщили о скоростных целях в направлении Киева

В Киеве утром 31 мая во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Предварительно противовоздушная оборона отработала по крылатой ракете, которую выпустили по столице российские террористы.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. Информацию о взрыве подтвердил собственный корреспондент "Телеграфа" из столицы.

В частности, ВС ВСУ сообщили о скоростных целях в направлении Киева. Спустя время стало известно, что в районе Левого берега столицы произошел сильный взрыв, предварительно – воздушный. По состоянию на данный момент угрозы нет.

Мониторинговые каналы предполагают, что это могла быть ракета Р-500 – крылатая ракета для ОТРК "Искандер". Точнее, тип ракеты будет установлен после изучения ее обломков. Откуда ее запустили, пока неизвестно.

Обновлено. Киевская городская военная администрация сообщила о пожаре в результате падения обломков ракеты. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 мая российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину. Под ударами оказались Львовщина, Запорожье, Ивано-Франковская область и Киев с Киевской областью. Взрывы слышали в Запорожье, Львове, Стрые, Киеве и ряде других городов. Террористы атаковали крылатыми ракетами Х-101 и баллистикой из временно оккупированного Крыма.

В Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101, запущенными с бомбардировщиков Ту-95МС, по российским ракетам сработала противовоздушная оборона.

Также под ударами террористов оказалась Львовская область. Россияне в очередной раз безрезультатно пытались наносить удары по Стрыю, где находятся украинские подземные газовые хранилища.