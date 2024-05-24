В Украине снова масштабная воздушная тревога: все подробности

В одной области раздаются взрывы

Вечером 24 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет Миг-31, который может нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Об этом сообщают Воздушные силы. Это уже вторая масштабная тревога в день.

20:31 Во время масштабной воздушной тревоги враг обстреливает баллистикой Донецкую область. Об этом сообщает журналист Андрей Смолий. Пуск "Кинжала" оказался имитационным.

20:30 Мониторинги фиксируют цель. Она летит в сторону Полтавы через Харьков. Пропала на подлете к Полтавской области.

20:28 Пуск "Кинжалов". Об этом пишут мониторинговые Телеграм-каналы.

20:19 Воздушная тревога по всей Украине. Взлетел Миг-31.

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