В Україні знову масштабна повітряна тривога: всі подробиці
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В одній області лунають вибухи
Увечері 24 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів літак Міг-31, який може нести аеробалістичні ракети "Кинджал".
Про це повідомляють Повітряні сили. Це вже друга масштабна тривога за день.
20:31 Під час масштабної повітряної тривоги ворог обстрілює Донеччину балістикою. Про це повідомляє журналіст Андрій Смолій. Пуск "Кинджалу" виявився імітаційним.
20:30 Моніторинги фіксують ціль. Вона летить у бік Полтави через Харків. Пропала на підльоті до Полтавської області.
20:28 Пуск "Кинджалів". Про це пишуть моніторингові Телеграм-канали.
20:19 Повітряна тривога у всій Україні. Злетів Міг-31.
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