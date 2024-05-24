В Україні знову масштабна повітряна тривога: всі подробиці

В одній області лунають вибухи

Увечері 24 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів літак Міг-31, який може нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

Про це повідомляють Повітряні сили. Це вже друга масштабна тривога за день.

20:31 Під час масштабної повітряної тривоги ворог обстрілює Донеччину балістикою. Про це повідомляє журналіст Андрій Смолій. Пуск "Кинджалу" виявився імітаційним.

20:30 Моніторинги фіксують ціль. Вона летить у бік Полтави через Харків. Пропала на підльоті до Полтавської області.

20:28 Пуск "Кинджалів". Про це пишуть моніторингові Телеграм-канали.

20:19 Повітряна тривога у всій Україні. Злетів Міг-31.

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