ATACMS ефектно знищили російські ЗРК С-400 (відео)

ЗСУ могли отримати один тип потужніших ракет

Влучний удар кількох ракет ATACMS успішно вразив цілу батарею ЗРК С-400 російських окупантів. Причому, судячи з наявного відео, ймовірно йдеться про удар, завданий 22 травня в районі аеродрому Моспіно на окупованій частині Донецької області.

Відповідне відео було розміщено на Telegram-каналі "Дивізіон "Тіваз". Виходячи з кадрів можна також зрозуміти, який тип ракет був використаний при нанесенні цього потужного удару, що знищив і вивів з ладу цілу батарею новітніх зенітно-ракетних комплексів Росії.

Приблизно на 25 секунд відео чітко видно сліди дрібних "вибухів" в районі одного із ЗРК, що є наслідком застосування касетної бойової частини ракети М39 або М39А. Ці БЧ належать варіантам ракети MGM-140A ATACMS Block 1 і MGM-140A ATACMS Block 1А відповідно, і розрізняються за дальністю та кількістю кульок-касет, розташованих у боєголовку:

MGM-140A ATACMS Block 1 – дальність 165 км та 950 кульок-суббоєприпасів;

MGM-140A ATACMS Block 1А – дальність 300 км та 275 кульок-суббоєприпасів.

Ймовірно, влучення суббоєприпасів ракети відбулося у важливу деталь комплексу. Так за кілька секунд відбувається загальна детонація і С-400 виявляється знищеним. У той же час у районі іншого комплексу не видно розривів суббоєприпасів, що дозволяє говорити або про застосування іншого варіанта ракети ATACMS, або про те, що дим після запуску зенітної ракети просто закрив момент розривів.

Якщо йдеться про інший варіант ракети ATACMS, це може бути боєприпас М48 для MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), що має фугасну бойову частину, що дає один, але потужний вибух і дальність близько 300 км.

Хоча офіційно Україна отримала лише ракети М39 та М39А, знищення одного ЗРК С-400 нагадує застосування саме М48. І це відео є вже другим таким свідченням – першим стало знищення ракетного корабля ЧФ РФ "Циклон", на що ракети, споряджені кульками, просто нездатні.