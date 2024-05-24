ATACMS эффектно уничтожили российские ЗРК С-400 (видео)

ВСУ могли получить один тип более мощніх ракет

Меткий удар нескольких ракет ATACMS успешно поразил целую батарею ЗРК С-400 российских оккупантов. Причем судя по имеющемуся видео, вероятно речь идет об ударе, нанесенном 22 мая в районе аэродрома Моспино на оккупированной части Донецкой области.

Соответствующее видео было размещено на Telegram-канале "Дивизион "Тиваз". Исходя из кадров можно также понять, какой тип ракет был использован при нанесении этого мощного удара, уничтожившего и выведшего из строя целую батарею новейших зенитно-ракетных комплексов России.

Примерно на 25 секунде видео четко видны следы мелких "взрывов" в районе одного из ЗРК, что является следствием применения кассетной боевой части ракеты М39 или М39А. Эти БЧ принадлежат вариантам ракеты MGM-140A ATACMS Block 1 и MGM-140A ATACMS Block 1А соответственно, и различаются по дальности и числу шариков-кассет, расположенных в боеголовке:

MGM-140A ATACMS Block 1 – дальность 165 км и 950 шариков-суббоеприпасов;

MGM-140A ATACMS Block 1А – дальность 300 км и 275 шариков-суббоеприпасов.

Вероятно, попадание суббоеприпасов ракеты произошло в важную деталь комплекса. Так спустя несколько секунд происходит общая детонация и С-400 оказывается уничтоженным. В то же время в районе другого комплекса не видно разрывов суббоеприпасов, что позволяет говорить либо о применении другого варианта ракеты ATACMS, либо о том, что дым после пуска зенитной ракеты просто закрыл момент разрывов.

Если речь идет о другом варианте ракеты ATACMS, то это может быть боеприпас М48 для MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), имеющий фугасную боевую часть, дающий один, но мощный взрыв и дальность порядка 300 км.

Хотя официально Украина получила только ракеты М39 и М39А, уничтожение одного ЗРК С-400 напоминает применение именно М48. И это видео является уже вторым таким свидетельством – первым стало уничтожение ракетного корабля ЧФ РФ "Циклон", на что ракеты, снаряженные шариками, попросту неспособны.