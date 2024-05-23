Красиво догорает: в сети публикуют кадры уничтоженных российских ПВО на Донбассе (фото)
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Удар якобы был нанесен ракетами ATACMS
ВСУ продолжают уничтожать и наносить значительные повреждения по российским позициям. В этот раз сильно досталось системам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой области
В сети уже публикуют эпичные кадры обгоревшей техники. Событие произошло в среду, 22 мая, в районе аэродрома Моспино.
Отмечается, что удар якобы был нанесен с помощью пяти ракет ATACMS.
Потери:
- уничтожены две ЗРК С-300/400,
- поврежден ЗРК С-300/400,
- уничтожен РЛС "96Л6Е",
- уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.
Однако эта информация официально не подтверждена.
Отметим, что "глава ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе ВСУ по поселку Моспине в оккупированной части Донецкой области Украины. В результате пострадали шесть человек.
Ранее "Телеграф" писал об эпическом видео уничтожения русского катера, штурмовавшего о. Нестрига.