Красиво догорает: в сети публикуют кадры уничтоженных российских ПВО на Донбассе (фото)

Удар якобы был нанесен ракетами ATACMS

ВСУ продолжают уничтожать и наносить значительные повреждения по российским позициям. В этот раз сильно досталось системам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой области

В сети уже публикуют эпичные кадры обгоревшей техники. Событие произошло в среду, 22 мая, в районе аэродрома Моспино.

Отмечается, что удар якобы был нанесен с помощью пяти ракет ATACMS.

Потери:

уничтожены две ЗРК С-300/400,

поврежден ЗРК С-300/400,

уничтожен РЛС "96Л6Е",

уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Однако эта информация официально не подтверждена.

Отметим, что "глава ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе ВСУ по поселку Моспине в оккупированной части Донецкой области Украины. В результате пострадали шесть человек.

Ранее "Телеграф" писал об эпическом видео уничтожения русского катера, штурмовавшего о. Нестрига.