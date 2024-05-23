Укр

Красиво догорает: в сети публикуют кадры уничтоженных российских ПВО на Донбассе (фото)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Последствия удара Новость обновлена 23 мая 2024, 17:42
Последствия удара. Фото Коллаж "Телеграфа"

Удар якобы был нанесен ракетами ATACMS

ВСУ продолжают уничтожать и наносить значительные повреждения по российским позициям. В этот раз сильно досталось системам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой области

В сети уже публикуют эпичные кадры обгоревшей техники. Событие произошло в среду, 22 мая, в районе аэродрома Моспино.

Отмечается, что удар якобы был нанесен с помощью пяти ракет ATACMS.

Потери:

  • уничтожены две ЗРК С-300/400,
  • поврежден ЗРК С-300/400,
  • уничтожен РЛС "96Л6Е",
  • уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Однако эта информация официально не подтверждена.

Отметим, что "глава ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе ВСУ по поселку Моспине в оккупированной части Донецкой области Украины. В результате пострадали шесть человек.

Ранее "Телеграф" писал об эпическом видео уничтожения русского катера, штурмовавшего о. Нестрига.

Теги:
#ПВО #Война #Уничтожили #ВСУ