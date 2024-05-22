Шансы невелики: в СНБО расстроили прогнозом для Украины на фронте в этом году

ВСУ стабилизировали ситуацию

Секретарь СНБО Александр Литвиненко назвал запрет на использование американского оружия для атак по территорию России "абсолютно несправедливым". По его словам, если бы запрета не было, то РФ, возможно, не смогла бы продвинуться так быстро во время своего нового наступления в Харьковской области.

Об этом он сказал в интервью Financial Times. Литвиненко подчеркивает, что для Украины было бы выгодно, если бы Белый дом снял ограничения.

По словам секретаря СНБО, до начала наступления в Харьковской области РФ сосредоточила на границе с Украиной около 50 тысяч своих солдат. В операции пока приняли участие более 30 000 российских военных. Одной из целей этой атаки, утверждает Литвиненко, является создание так называемой "буферной зоны" для защиты Белгородской области России.

Также есть и второстепенная цель: попытаться оттянуть украинские силы с других стратегических участков, в частности с восточной Донецкой области, где оккупанты атакуют город Часов Яр, захват которого поставит под угрозу украинские гарнизоны и ключевые материально-технические пути.

"Наши силы проделали большую работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", — сказал секретарь СНБО.

Литвиненко отметил, что у россии сейчас не хватит сил, чтобы захватить Харьков. Но он не исключает такой попытки в будущем. Секретарь СНБО также признал, что в этом году шансы на прорыв Украины на поле боя невелики.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему Украине необходимо бить по объектам в РФ.