Шанси невеликі: у РНБО засмутили прогнозом для України на фронті у цьому році

ЗСУ стабілізували ситуацію

Секретар РНБО Олександр Литвиненко назвав заборону на використання американської зброї для атак на територію Росії "абсолютно несправедливою". За його словами, якби заборони не було, то РФ, можливо, не змогла б так швидко просунутися під час свого нового наступу в Харківській області .

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times. Литвиненко наголошує, що для України було б вигідно, якби Білий дім зняв обмеження.

За словами секретаря РНБО, до початку наступу на Харківщині РФ зосередила на кордоні з Україною близько 50 тисяч своїх солдатів. В операції поки що взяли участь понад 30 000 російських військових. Однією із цілей цієї атаки, стверджує Литвиненко, є створення так званої "буферної зони" для захисту Бєлгородської області Росії.

Також є й другорядна мета: спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних ділянок, зокрема зі східної Донецької області, де окупанти атакують місто Часів Яр, захоплення якого поставить під загрозу українські гарнізони та ключові матеріально-технічні шляхи.

"Наші сили провели велику роботу, зупинивши їх. Що може статися найближчими місяцями, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію", — сказав секретар РНБО.

Литвиненко зазначив, що Росії зараз не вистачить сил, щоб захопити Харків. Але він не відкидає такої спроби в майбутньому. Секретар РНБО також визнав, що цього року шанси на прорив України на полі бою є невеликими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому Україні потрібно бити по об’єктах у РФ.