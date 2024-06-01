ДнепроГЭС в критическом состоянии: движение по плотине закрыли на все выходные, детали

Профильные специалисты советовали закрыть движение

В ночь на субботу, 1 июня, россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, целили в объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом оказалась и ДнепроГЭС в Запорожье. Движение по дамбе сейчас закрыто на все выходные.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В настоящее время профильные службы работают над восстановлением движения.

"После детального обследования повреждений ДнепроГЭС с профильными специалистами приняли решение не открывать движение на выходные дни, а максимально сделать детальную инспекцию для того, чтобы сделать максимально безопасным движение по нашей ДнепроГЭС", — отметил Федоров.

Работа будет проведена в ближайшие дни. О каждом этапе будут информировать общественность, пообещал глава ОВА.

"Пока нужно будет воспользоваться другими мостовыми переходами через реку Днепр на территории города Запорожья", — подчеркнул Федоров.

По его словам, все профильные службы будут выполнять необходимые работы с максимальной скоростью. Однако в приоритете безопасность граждан, которые будут пользоваться путепроводом.

Напомним, сегодня российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на Украину. Били и ракетами, и беспилотниками. В частности, оккупантам не дает покоя г. Стрый Львовской области. Это хорошо видно благодаря визуализации маршрутов ночных ракет и беспилотников.

Военный обозреватель Александр Коваленко, анализируя карту визуализации полета ракет и шахедов, отметил, что траектории говорят о том, что россияне прокладывают маршруты своих полетов, пытаясь обходить зоны хвата наших средств ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне в Донецкой области разбомбили детский сад. Именно так оккупанты "поздравили" малышей с Днем защиты детей.