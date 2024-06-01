ДніпроГЕС у критичному стані: рух по греблі закрили на всі вихідні, деталі

Профільні спеціалісти радили закрити рух

У ніч проти суботи, 1 червня, росіяни завдали чергового масованого удару по Україні, цілили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Під ударом опинилася і ДніпроГЕС, що на Запоріжжі. Рух по греблі нині закрито на всі вихідні.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Нині профільні служби працюють над відновленням руху.

"Після детального обстеження пошкоджень ДніпроГЕС, з профільними спеціалістами прийняли рішення не відкривати рух на вихідні дні, а максимально зробити детальну інспекцію для того, щоб зробити максимально безпечним рух по нашій ДніпроГЕС", — зауважив Федоров.

Робота буде проведена найближчими днями. Про кожен етап інформуватимуть громадськість, пообіцяв голова ОВА.

"Поки що треба буде скористатися іншими мостовими переходами через річку Дніпро на території міста Запоріжжя", — підкреслив Федоров.

За його словами, всі профільні служби виконуватимуть необхідні роботи з максимальною швидкістю. Проте у пріоритеті — безпека громадян, які будуть користуватися шляхопроводом.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну. Били і ракетами, і безпілотниками. Зокрема, окупантам не дає спокою м. Стрий, що на Львівщині. Це добре видно завдяки візуалізації маршрутів нічних ракет та безпілотників.

Військовий оглядач Олександр Коваленко, аналізуючи карту візуалізації польоту ракет та шахедів, зазначив: траєкторії говорять про те, що росіяни прокладають маршрути їхніх польотів, намагаючись обходити зони хвату наших засобів ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни на Донеччині розбомбили дитячий садок. Саме так окупанти "привітали" малечі з Днем захисту дітей.