"Привітали" з Днем захисту дітей? Росіяни на Донеччині розбомбили дитячий садок (фото, відео)

Постраждало від російського удару пʼятеро людей

У ніч з пʼятниці, 31 травня, на суботу, 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, російські окупанти вдарили по дитячому садку у Мирнограді, Донецької області. Окупанти скинули дві авіабомби, понівечивши заклад дошкільної освіти.

Про це повідомляє Національна поліція. Також правоохоронці показали, як виглядає дитячий садок після удару.

"Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани. Усіх постраждалих було скеровано до місцевої лікарні.

Руйнувань зазнали й житлові будинки навколо дитячого садка. У них повилітали вікна та шибки, двері. Загалом постраждало 12 багатоповерхових будівель, зазначили працівники поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської терористичної атаки по Україні в ніч проти 10 березня серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті були катастрофічні руйнування.