"Поздравили" с Днем защиты детей? Россияне в Донецкой области разбомбили детский сад (фото, видео)

Пострадали от российского удара пять человек

В ночь с пятницы, 31 мая, на субботу, 1 июня, Международный день защиты детей, российские оккупанты ударили по детскому саду в Мирнограде, Донецкой области. Оккупанты сбросили две авиабомбы, изуродовав заведение дошкольного образования.

Об этом сообщает Национальная полиция. Также правоохранители показали, как смотрится детский сад после удара.

"Вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Пять гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины – 40 и 68 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны. Все пострадавшие были направлены в местную больницу.

Разрушения затронули и жилые дома вокруг детского сада. В них вылетели окна и двери. В общей сложности пострадали 12 многоэтажных зданий, отметили сотрудники полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской террористической атаки по Украине в ночь на 10 марта серьезно пострадал Мирноград (Донецкая область). В городе были катастрофические разрушения.