Стрый на Львовщине не дает покоя оккупантам: как и куда летели ракеты и дроны ночью (карта)

Внаслідок нічної атаки є постраждалі

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты сразу в 5 областях. В частности, мощные взрывы слышали в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был город Стрый Львовской области.

В сети появилась карта движения ракет и беспилотников, атаковавших сегодня Украину. Соответствующие данные были опубликованы в Telegram канале Monitorwar.

"Атака началась в 22:12 с применением ударных БпЛА "Шахид" на Юге. Одновременно с началом атаки БпЛА в воздух поднялись четыре бомбардировщика Ту-95мс, позже добавилось еще два. Около 02:20 из района Саратовской области (Энгельс) были совершены первые пуски крылатых ракет Х-101/55СМ", — говорится в сообщении.

Визуализация ночной атаки на Украину

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram сообщил о том, что во время длившейся почти четыре часа затяжной воздушной тревоги 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры на Львовщине.

"Есть разрушения. Погибших и травмированных предварительно нет. Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ПВК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов". Во время тревоги защитники неба уничтожили цели и над Львовской областью", — написал он.

Однако через полчаса, по уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, стало известно о четырех пострадавших. Их госпитализировали. Состояние – средней тяжести.

Козицкий не назвал в каком городе расположены объекты, куда попали вражеские ракеты. Однако, как видно из вышеупомянутой карты, ракеты на Стрый летели со стороны Сумской области и акватории Черного моря. Вместе с тем атаковали Львовщину и беспилотники. Они входили со стороны Донецкой и Херсонской областей.

По Стрыю российские оккупанты били крылатыми ракетами Х-101/55СМ, "Калибрами" и шахедами.

Стрый находится южнее Львова

Военный обозреватель Александр Коваленко, анализируя карту визуализации полета ракет и шахедов, отметил, что траектории говорят о том, что россияне прокладывают маршруты полетов, пытаясь обходить зоны хвата наших средств ПВО.

"Это они делают благодаря проведению дистанционной разведки, а также агентам на местах, которые передают им всю необходимую информацию. Несмотря на круглосуточную работу СБУ, агентов среди местного населения у российских оккупантов достаточно, чтобы формировать эффективные маршруты ударов, в который раз поднимает вопрос о строгости наказания за работу на врага", — написал Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что враг ударил по энергетике в 5 областях, ракеты снова дразнили страны НАТО (фото).