Стрий на Львівщині не дає спокою окупантам: як і куди летіли ракети та дрони вночі (мапа)

Внаслідок нічної атаки є постраждалі

У ніч проти 1 червня Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти одразу у 5 областях. Зокрема, потужні вибухи чули в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом було місто Стрий Львівської області.

У мережі з’явилася карта руху ракет та безпілотників, які атакували сьогодні Україну. Відповідні дані було опубліковано у Telegram-каналі Monitorwar.

"Атака розпочалась о 22:12 із застосуванням ударних БпЛА "Шахід" на Півдні. Одночасно з початком атаки БпЛА у повітря піднялись чотири бомбардувальники Ту-95мс, пізніше додалось ще два. Близько 02:20 із району Саратовської області (Енгельс) було здійснено перші пуски крилатих ракет Х-101/55СМ", — йдеться в повідомленні.

Візуалізація нічної атаки на Україну

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram повідомив про те, що під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала майже чотири години, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині.

"Є руйнування. Загиблих та травмованих попередньо немає. Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів". Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю", — написав він.

Проте за пів години, за уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, стало відомо про чотирьох постраждалих. Їх госпіталізували. Стан – середньої важкості.

Козицький не назвав у яком місті розташовані об’єкти, куди поцілили ворожі ракети. Проте, як бачимо з вищезазначеної карти, ракети на Стрий летіли зі сторони Сумської області та акваторії Чорного моря. Разом з тим, атакували Львівщину і безпілотники. Вони заходили зі сторони Донецької та Херсонської областей.

По Стрию російські окупанти били крилатими ракетами Х-101/55СМ, "Калібрами" та шахедами.

Стрий знаходиться південніше Львова

Військовий оглядач Олександр Коваленко, аналізуючи карту візуалізації польоту ракет та шахедів, зазначив: траєкторії говорять про те, що росіяни прокладають маршрути їхніх польотів, намагаючись обходити зони хвату наших засобів ППО.

"Це вони роблять завдяки проведенню дистанційної розвідки, а також агентам на місцях, які передають їм всю необхідну інформацію. Незважаючи на цілодобову роботу СБУ, агентів серед місцевого населення у російських окупантів достатньо, щоб формувати ефективні маршрути ударів, що вкотре порушує питання про суворість покарання за роботу на ворога", — написав Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ворог вдарив по енергетиці у 5 областях, ракети знову дражнили країни НАТО (фото).