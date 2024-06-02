Нічна атака по Україні: чим ударив ворог, де вдалося збити повітряні цілі

Під ударом опинилась низка областей

У ніч проти 2 травня російські окупанти запустили по Україні 25 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", а також кілька ракет. Майже всі цілі вдалося збити. Нічна тривога, до речі, ще триває у кількох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що атаки було здійснено з території тимчасово окупованого Криму, а також з території РФ.

"У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" з Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" мису Чауда (Крим), районів Єйськ і Приморсько-Ахтарськ — Росії, — йдеться в повідомленні.

Також у ВС додали, що повітряні цілі були збиті у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих БПЛА типу "Shahed-131/136" у Куцурубській громаді сталося займання складських приміщень промислового підприємства. Пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Важливо додати, що у низці областей тривога тривала по 8 годин цієї ночі.

О 8:21 деякі області знову стали червоними на карті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня російські загарбники під ударом з боку російських окупантів виявилася Дніпровська ГЕС. В результаті рух греблею повністю перерили.