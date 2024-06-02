Одразу після початку тривоги: в Одесі пролунав потужний вибух, подробиці, фото та відео

Росіяни атакували з окупованого Криму

Одесу струсонув потужний вибух під час повітряної тривоги. Над містом піднявся стовп диму, який можна побачити із різних районів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його даними, вибух стався приблизно об 11.40. Він був настільки потужним, що його могло чути все місто.

Важливо зазначити, що за кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики та оголосили тривогу у південних областях. Ще через деякий час на підльоті до обласного центру було зафіксовано "швидкісну ціль".

За даними моніторингових пабліків, ворог вдарив по Одесі ракетою "Іскандер-М", ймовірно, з Криму.

Місцева влада вже підтвердила вибух і закликала людей залишатися в укритті до "відбою". Більше деталей поки що не повідомляється. Про загиблих та поранених поки що інформації не надходило.

У ніч проти 2 травня російські окупанти запустили по Україні 25 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", а також кілька ракет. Майже всі цілі вдалося збити.