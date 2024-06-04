Среди раненых — одномесячный младенец: стали известны детали ракетного удара по Днепру (фото, видео, обновлено)

Пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых двое литей

В Днепре есть пострадавшие мирные жители в результате утренней атаки оккупантов 4 июня. По имеющимся данным, в результате ракетного удара в городе вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

Данные сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что подразделениям противовоздушной обороны удалось успешно уничтожить над городом две ракеты.

Однако без раненых не обошлось, и, к сожалению, среди них есть дети, в том числе 1-месячный мальчик. Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии, его будут лечить амбулаторно. Также в состоянии средней тяжести находится 17-летний юноша.

"Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести", — подчеркнул Сергей Лысак.

В частных и многоэтажных домах выбиты окна, пострадали также больницы рядом с местами взрывов. Повреждены полтора десятка автомобилей.

В местных пабликах также сообщили, что взрывной волной также была повреждена одна из днепровских школ.

Окончательные данные по атаке уточняются, все профильные службы задействованы в ликвидации последствий ракетного удара.

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Стало известно еще об одном раненом во время атаки в Днепре. Лысак сообщает, что речь идет о 37-летнем мужчине. Сейчас он находится в больнице. В общем пострадали 7 человек, среди них двое детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Днепропетровщине уже доставалось от оккупантов в начале июня. В первый день лета в области под прицелом врага оказался один из энергообъектов.

Также мы сообщали подробности недавней российской атаки на Одессу, во время которой, вероятно, город в очередной раз атаковали "Искандером".