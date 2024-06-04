Серед поранених — одномісячне немовля: стали відомі деталі ракетного удару по Дніпру (фото, відео, оновлено)

Постраждало щонайменше шестеро осіб, серед яких двоє літей

У Дніпрі є постраждалі мирні мешканці внаслідок вранішньої атаки окупантів 4 червня. За наявними даними, внаслідок ракетного удару в місті спалахнула пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Дані повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. Чиновник підкреслив, що підрозділам протиповітряної оборони вдалося успішно знищити над містом дві ракети.

Однак без поранених не обійшлося, і, на жаль, серед них є діти, зокрема 1-місячний хлопчик. Наразі немовля у задовільному стані, його лікуватимуть амбулаторно. Також у стані середньої тяжкості перебуває 17-річний юнак.

"Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", — підкреслив Сергій Лисак.

У приватних та багатоповерхових будинках вибиті вікна, постраждали також лікарні поруч із місцями вибухів. Пошкоджено півтора десятка автомобілів.

У місцевих пабліках також повідомили, що вибуховою хвилею також було пошкоджено одну із дніпровських шкіл.

Остаточні дані щодо атаки уточнюються, наразі всі профільні служби задіяні у ліквідації наслідків ракетного удару.

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Стало відомо ще про одного пораненого під час атаки у Дніпрі. Лисак повідомляє, що йдеться про 37-річного чоловіка. Нині він перебуває у лікарні. Загалом постраждали 7 людей, серед них двоє дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дніпропетровщині вже діставалося від окупантів на початку червня. У перший день літа в області під прицілом ворога опинився один із енергооб'єктів.

Також ми повідомляли подробиці нещодавньої російської атаки на Одесу, під час якої, ймовірно, місто вкотре атакували "Іскандером".