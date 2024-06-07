Росіяни кошмарили Україну ракетами та "шахедами", тривожилась і Польща: подробиці атаки (оновлено)

Ракети було помічено у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях, але вони змінювали свій курс.

У ніч на пʼятницю, 7 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95 та "шахедами", постраждав об’єкт критичної та промислової інфраструктури. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Київській області, також у Хмельницькій, Одеській, Вінницькій областях.

Вибухи у Київській області

У Київській області через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Зазначається, що впродовж усієї ночі ворог атакував область БпЛА і ракетами. Тривога тривала 4 години, в регіоні працювали сили ППО.

"Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні", — повідомив Кравченко.

Він додав, що триває ліквідація наслідків пожежі. Працюють усі оперативні служби.

Вибухи у Хмельницькій області

Регіон перебував під російським комбінованим повітряним ударом. Його атакували дронами та ракетами.

Вказується, що звуки вибухів у Хмельницькій області було чути близько четвертої години ранку.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що декілька груп безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.

Близько пів на п'яту ранку в Повітряних силах заявили, що у Хмельницьку область зайшла другу група ракет і тримає курс на Старокостянтинів.

У хмельницьких пабліках писали, що в області було чути повторні вибухи.

Неподалік цього міста розташований військовий аеродром, крім того тут є залізничний вузол. Саме через те росіяни регулярно атакують Старокостянтинів ракетами та дронами.

Вибухи в Одеській області

В Одесі прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою ударних дронів типу "Шахед". Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", — написав він.

Також мер порадив бути уважним жителям центру міста.

Вибухи у Вінницькій області

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що в області було чути вибухи. Скоріше за все спрацювала система ППО. На момент публікації матеріалу, очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов не прокоментував ситуацію.

Варто зазначити, що за даними Повітряних сил, ракети було помічено у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях, але вони змінювали свій курс.

Вибухи в Дніпропетровській області

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА, ночі наші оборонці цієї ночі знищили над областю 3 "шахеди". Два в Дніпровському і ще один – у Криворізькому районі.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно. У місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто", — йдеться у повідомленні

Також Лисак повідомив, що ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

Скільки вдалось збити

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що наші захисники збили 48 "шахедів" та 5 крилатих ракет.

"У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", — йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Повітряна атака на Україну

Також У ніч на 7 червня Польща разом із союзниками підняла в повітря військові літаки через російську атаку по території України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в X. У заяві польських військових зазначається, що їхня авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі. Там також попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", тобто ближче до західних областей України.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська, мис Чауда – Крим.