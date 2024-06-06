Нічна атака по Україні не минула без постраждалих: куди вдарили окупанти (фото)

Внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська, мис Чауда – Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За інформацією голови Дніпроптровської ОВА Сергія Лисака, атака відбулась на Нікопольщині. Там було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе.

"Вранці – знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Окрім цього, у середу, 5 червня, приблизно о 22.10 російські війська обстріляли 2-ма авіабомбами "УМПБ Д-30СН" м. Селидове, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранено 6 цивільних осіб. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні. Пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

За інформацією голови Хмельницької ОВА, сили ППО збили 1 ворожий шахед. Внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих не має.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни атакували Дніпро двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Вони були знищені силами ППО, але падіння уламків наробило лиха.