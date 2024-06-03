"Треба спробувати": експерт розповів, як країни НАТО можуть допомогти збивати ракети РФ

Все одно цього треба добиватись, вважає експерт

Країни НАТО можуть допомогти збивати російські ракети двома шляхами. Один із них – розмістити свої системи ППО типу Patriot вздовж частини кордону. На Заході Україна межує з чотирма країнами блоку. Чи дійсно це так та, чи вистачить у наших сусідів засобів, щоб допомогти нашій країні?

Відповідь на це питання дав експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський у розмові з РБК-Україна. Він розповів, яка кількість зенітно-ракетних комплексів у Польщі, Румунії, Словаччини, аби допомогти Україні збивати російські ракети.

"Як би це зараз дивно не прозвучало, але навіть з нашими дуже обмеженими спроможностями, у нас більше зенітних ракетних комплексів, ніж у більшості країн Альянсу. Якщо говорити про Польщу, то у неї є лише три батареї Patriot, які в них мали замінити C-200, і ще два британських ЗРК Sky Sabre (CAMM-ER). На цьому перелік сучасних засобів ППО у Польщі вичерпується. Ще в них залишається 15 старих С-125, адже частину з них вони нам віддали", – пояснив у розмові з виданням експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

У Румунії ситуація не краща. Бухарест фактично має чотири системи Patriot, додав співрозмовник, але лише одна з них у строю, три інші – у процесі освоєння особовим складом. Плюс є десяток комплексів Hawk, які захищають румунську столицю. Ще у них на папері числиться ще близько п'яти старих радянських ЗРК С-75, уточнив Киричевський.

До речі, в Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot. Але наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Як наголошував президент, передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії. Зараз ідуть вирішується питання, чи зможуть румунські чиновники доставити Україні найсучаснішої системи оборони Patriot.

Що стосується Словаччини, то на озброєнні є тільки власні радянські комплекси, а Угорщина наприкінці 2023 року отримала перші установки NASAMS, каже експерт І достеменно невідомо, чи взагалі би погодились вони долучитись до захисту українських територій, зважаючи на позицію нинішніх урядів цих країн.

"Виходить навіть так, що залучення розрахунків країн НАТО для збиття російських ракет з тими потужностями, які є в наших сусідів, може й нічим не допомогти. Але все одно цього треба добиватись. Тому що, наскільки я розумію, таку опцію, коли підрозділи країн НАТО збиватимуть російські ракети з нашої території, ніхто не відкидав, але й ніхто активно не обговорює", – додав Киричевський.

Нагадаємо, остання атака російських ракет по Україні неабияк налякала Польщу. Там заявили, що ніч була "довгою та напруженою" для їхньої системи ППО. Водночас жителів південно-східної частини Польщі попереджали про можливе "підвищення рівня шуму", через авіацію у повітрі.