"Надо попробовать": эксперт рассказал, как страны НАТО могут помочь сбивать ракеты РФ

Все равно этого нужно добиваться, считает эксперт

Страны НАТО могут помочь сбивать российские ракеты двумя путями. Один из них – разместить свои системы ПВО типа Patriot вдоль части границы. На Западе Украина граничит с четырьмя странами блока. Действительно ли это так, хватит ли у наших соседей средств, чтобы помочь нашей стране?

Ответ на этот вопрос дал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в разговоре с РБК-Украина. Он рассказал, какое количество зенитно-ракетных комплексов в Польше, Румынии, Словакии, чтобы помочь Украине сбивать российские ракеты.

"Как бы это сейчас странно ни прозвучало, но даже с нашими очень ограниченными возможностями, у нас больше зенитных ракетных комплексов, чем в большинстве стран Альянса. Если говорить о Польше, то у нее есть только три батареи Patriot, которые у них должны были заменить C" -200, и еще два британских ЗРК Sky Sabre (CAMM-ER). На этом перечень современных средств ПВО в Польше исчерпывается. Еще у них остается 15 старых С-125, ведь часть из них они нам отдали", – объяснил в разговоре с изданием эксперт.

В Румынии ситуация не лучше. Бухарест фактически имеет четыре системы Patriot, добавил собеседник, но только одна из них в строю, три других – в процессе освоения личным составом. Плюс есть десяток комплексов Hawk, защищающих румынскую столицу. Еще у них на бумаге числится еще около пяти старых советских ЗРК С-75, уточнил Киричевский.

Кстати, в Румынии уже долго говорят о передаче Украине своей системы Patriot. Но в конце мая президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. Как отмечал президент, передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии. Сейчас решается вопрос, смогут ли румынские чиновники доставить Украине самой современной системы обороны Patriot.

Что касается Словакии, то на вооружении есть только собственные советские комплексы, а Венгрия в конце 2023 года получила первые установки NASAMS, говорит эксперт. И доподлинно неизвестно, согласились ли они присоединиться к защите украинских территорий, учитывая позицию нынешних правительств этих стран.

"Получается даже так, что привлечение расчетов стран НАТО для сбивания российских ракет с мощностями, которые есть у наших соседей, может и ничем не помочь. Но все равно этого нужно добиваться. Потому что, насколько я понимаю, такую опцию, когда подразделения стран НАТО будут сбивать российские ракеты с нашей территории, никто не отвергал, но и никто активно не обсуждает", – добавил Киричевский.

Напомним, последняя атака российских ракет по Украине изрядно напугала Польшу. Там заявили, что ночь была "долгой и напряженной" для их системы ПВО. В то же время жителей юго-восточной части Польши предупреждали о возможном "повышении уровня шума" из-за авиации в воздухе.