Пока украинцы сидели в укрытиях: в Польше жалуются на напряженную ночь для своей ПВО, в сети отреагировали

Извинились у жителей за повышенный уровень шума

В Польше сообщили о том, что в ночь против 1 июня, в течение которой РФ массово била по Украине ракетами и шахедами, была "долгой и напряженной" для их системы ПВО. В то же время жителей юго-восточной части Польши предупреждали о возможном "повышении уровня шума" из-за авиации в воздухе.

Об этом сообщает польское издание tvn24. Рассказывают, что первое сообщение от Оперативного командования Войска Польского было опубликовано после двух часов ночи.

"Оперативное командование наблюдает активную деятельность дальней авиации Российской Федерации по нанесению авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорилось в сообщении.

Оперативное командование также предупредило, что "задействована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны". Перед шестью часами утра военные обнародовали очередное сообщение, пишет издание.

"Это была длинная, напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши".

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это была, цитируем: "Самая серьезная атака".

"Мы имеем дело с самой серьезной гибридной атакой на Польшу", — заявил Косиняк-Камыш, в субботу утром и добавил, что это была самая напряженная ночь для польской ПВО.

"Это были одни из самых напряженных утренников и ночей для польской противовоздушной обороны. Интенсивность событий в Украине была огромной. Ночью Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по всей Украине, включая пограничные с Польшей регионы. Удары наносились с использованием крылатых ракет, без пил ED и баллистических ракет, запущенных из акватории Черного моря.

Пользователи сети уже отреагировали на заявления Министерства обороны Польши по поводу "долгой и напряженной ночи" для их ПВО. Некоторые сообщения демонстрируют незаурядный скептицизм.

"В следующий раз привлекайте фермеров — они умеют очень мощно держать границу, включая ракеты!" — говорится в сообщении пользователя Axel L.

"Будем следить за последним украинцем", — с иронией написал пользователь Ataegina.

"Действительно тяжелая ночь для вас, люди. Устали держать в руках секундомер? Или ваш F-16 мешал вашим фермерам спать?"

Шутят в сети

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Стрый на Львовщине не дает покоя оккупантам: как и куда летели ракеты и дроны ночью. В сети визуализировали карту маршрутов.