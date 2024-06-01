Поки українці сиділи в укриттях: у Польщі жаліються про напружену ніч для своєї ППО, в мережі відреагували

Перепросили у жителів за підвищений рівень шуму

У Польщі повідомили про те, що ніч проти 1 червня, протягом якої РФ масово била по Україні ракетами та шахедами, була "довгою та напруженою" для їхньої системи ППО. Водночас жителів південно-східної частини Польщі попереджали про можливе "підвищення рівня шуму", через авіацію у повітрі.

Про це повідомляє польське видання tvn24. Розповідають, що перше повідомлення від Оперативного командування Війська Польського було опубліковане після другої години ночі.

"Оперативне командування спостерігає активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації щодо нанесення авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", – йшлося в повідомленні.

Оперативне командування також попередило, що "задіяна польська та союзницька авіація, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

Перед шостою годиною ранку, Оперативне командування оприлюднило чергове повідомлення, пише видання.

"Це була довга, напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі".

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це була, цитуємо: "Найсерйозніша атака".

"Ми маємо справу з найсерйознішою гібридною атакою на Польщу", – заявив Косіняк-Камиш, у суботу вранці та додав, що це була найнапруженіша ніч для польської ППО.

"Це були одні із найнапруженіших ранків і ночей для польської протиповітряної оборони. Інтенсивність подій в Україні була величезною. Вночі Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по всій Україні, включно з прикордонними з Польщею регіонами. Удари наносилися з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів SHAHED і балістичних ракет, запущених з акваторії Чорного моря. З цієї причини злетіли польські літаки", — мовив польський міністр оборони.

Користувачі мережі вже відреагували на заяви Міністерства оборони щодо "довгої та напружної ночі" для польської ППО. Деякі повідомлення демонструють неабиякий скептицизм.

"Наступного разу залучайте фермерів – вони вміють дуже потужно тримати кордон, включаючи ракети!", — йдеться в повідомленні користувача Axel L.

"Будемо стежити до останнього українця", — зіронізував користувач Ataegina.

"Справді важка ніч для вас, люди. Втомилися тримати в руках секундомір? Або ваш F-16 заважав вашим фермерам спати?"

Жартують у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Стрий на Львівщині не дає спокою окупантам: як і куди летіли ракети та дрони вночі. У мережі візуалізували карту маршрутів.