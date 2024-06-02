Украина может сбивать российские самолеты немецкими системами Patriot – генерал Бундесвера

Сейчас вся ответственность за использование систем лежит исключительно на военных ВСУ

Вооруженные силы Украины могут сбивать самолеты российских террористов в российском воздушном пространстве, используя для этого системы противовоздушной обороны Patriot, которые передала Германия. Решения по их использованию принимают исключительно украинские военные.

Об этом сказал руководитель немецко-украинского ситуационного центра, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг в эфире ARD. Он предположил, что в ближайшее время работу передаваемых Германией систем можно будет увидеть.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией, они прекрасно подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасающие планирующие бомбы", – сказал он.

По словам Фрейдинга, сейчас ответственность за использование систем лежит исключительно на военных ВСУ. Германия не намерена вмешиваться в их решения, поскольку верит, что системы будут использованы в рамках международного права.

"У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и будут также делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", — добавил генерал.

Ранее "Телеграф" писал, что США помогут Украине в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба. Учитывая воздушный терроризм россиян, вопрос предоставления Украине Patriot является высокоприоритетным.

Румынские чиновники обсуждают идею передачи Украине самой современной системы обороны Patriot. Однако президент Румынии сказал, что это должно быть одобрено Высшим советом национальной обороны.

Напомним, с начала весны 2024 года кремлевские захватчики усилили свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране требуются 25 систем Patriot по 6-8 батарей.