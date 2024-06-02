Україна може збивати російські літаки з німецьких систем Patriot – генерал Бундесверу

Зараз уся відповідальність за використання систем лежить виключно на військових ЗСУ

Збройні сили України можуть збивати літаки російських терористів у російському ж повітряному просторі, використовуючи для цього системи протиповітряної оборони Patriot, які передала Німеччина. Рішення щодо їх використання наразі приймають виключно українські військові.

Про це сказав керівник німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в ефірі ARD. Він припустив, що найближчим часом роботу переданих Німеччиною систем можна буде побачити.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують", – сказав він.

За словами Фрейдінга, зараз відповідальність за використання систем лежить виключно на військових ЗСУ. Німеччина не планує втручатись в їхні рішення, оскільки вірить, що системи будуть використані у рамках міжнародного права.

"У нас є велика впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, а й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і доб'ються успіху", — додав генерал.

Раніше "Телеграф" писав, що США допоможуть Україні у пошуку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба. З огляду на повітряний тероризм росіян, питання надання Україні Patriot є високопріоритетним.

Румунські чиновники обговорюють ідею постачання Україні найсучаснішої системи оборони Patriot. Однак президент Румунії сказав, що це має бути схвалено Вищою радою національної оборони.

Нагадаємо, з початку весни 2024 року кремлівські загарбники посилили свої ракетні та дронові атаки по території України. Це спричинило виснаження систем ППО. Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей.