Пов’язано із початком літа? У росіян з’явилася нова тактика обстрілів

Ворог хоче завдати удару по економіці України

За ударів по місту Одеса російські окупанти змінили тактику обстрілів. Вони почали намагатися атакувати портову та припортову структури.

Про це сказав речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Мі-Україна". За його словами, загарбники обстрілюють саме курортні місця.

"По-перше, тактика терору незмінна. По-друге, дещо змінилися акценти – почали намагатися атакувати портову, припортову інфраструктуру та рекреації. Можливо, у них є певні "міцні синдроми", які пов’язані з початком літа – треба бити по колись. курортним місцям", — сказав Братчук.

Він також додав, що головними залишаються спроби бити безпосередньо по цивільній інфраструктурі.

"Це і спроба вдарити по нашій економіці для того, щоб зменшити нашу обороноздатність", — зазначив речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 червня російські загарбники вдарили по готелі на Одещині. За попередньою інформацією, ворог застосував балістичні ракети.