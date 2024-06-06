Связано с началом лета? У россиян появилась новая тактика обстрелов

Враг хочет нанести удар по экономике Украины

При ударах по городу Одесса, российские оккупанты поменяли тактику обстрелов. Они начали пытаться атаковать портовую и припортовую структуры.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Ми-Україна". По его словам, захватчики обстреливают именно курортные места.

"Во-первых, тактика террора неизменна. Во-вторых, несколько изменились акценты – начали пытаться атаковать портовую, припортовую инфраструктуру и рекреации. Возможно, у них есть определенные "крепкие синдромы", которые связаны с началом лета – надо бить по когда-то курортным местам", — сказал Братчук.

Он также добавил, что главными остаются попытки бить конкретно по гражданской инфраструктуре.

"Это и попытка ударить по нашей экономике для того, чтобы уменьшить нашу обороноспособность", – отметил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 июня российские захватчики ударили по гостинице в Одесской области. По предварительной информации, враг применил баллистические ракеты.