В РФ показали "Дракона", которым пугали Украину

Российский ТОС-3 Дракон впервые показали публике

Около месяца назад мировые СМИ поведали о новом опасном оружии РФ, тяжелой огнеметной системе нового поколения "Дракон". Правда ряд экспертов уже тогда усомнились в эффективности очередного "аналоговнет" россиян. И как оказалось, не зря.

Так, в первых числах июня появилось первое фото ТОС-3 "Дракон" в ходе празднования 45-летия 1-й гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты, которые прошли в посёлке Шиханы-2 в Саратовской области. На выставке техники бригады и засветилась "новая" техника, которая на самом деле может быть разработкой 20-летней давности, утверждается на Telegram-канале "Танки. История и современность".

На канале обратили внимание, что предлагаемая техника очень похожа на разработку 20-летней давности – ТОС с транспортно-пусковым контейнером (ТПК) для ракет повышенной эффективности. Еще в начале 2000-х планировалось создать улучшенный вариант ТОС под удлиненный танк Т-80У, что было необходимо из-за роста длины усиленных ракет и увеличения габаритов пусковой. Однако производство Т-80У было фактически свернуто, из-за чего пришлось использовать Т-72, но более длинный ТПК оказался неудобен при езде и от идеи отказались.

Прототип Дракона 20 лет назад

Но спустя 20 лет похоже именно тот неудачный вариант стал основой для распиаренного ТОС-3 "Дракон". При этом еще больше вопросов к собственно боеприпасам повышенной эффективности, под который оружие и создавалось. Достаточно точно оно бьет всего на дальность до 3-4 км, что в условиях боя грозит быстрым уничтожением техники. Точность на 7 км весьма средняя, а на большей дальности попадание скорее вопрос везения особенно с учетом падения числа ракет в "Драконе" с 30 и 24 у ТОС-1 и 2, до 15.

Тем временем ВСУ могут наносить удары непосредственно по территории РФ высокоточным западным оружием. В частности, РСЗО Mars II, европейского варианта американского M142 HIMARS.