Украина может бить по РФ немецкой РСЗО Mars II: что о ней известно

РСЗО может не только поразить склад или ПВО оккупантов, но и заминировать местность

Германия дала разрешение бить по России своим оружием для обороны Украины, правда, ограничив разрешение пограничными областями там, где оккупанты активно атакуют — Харьковщина, Луганщина, Донетчина. Стрелять по захватчикам можно из немецких реактивных систем залпового огня Mars II и гаубиц PzH 2000 – их впервые передали летом 2022 года.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Mars II используется против живой силы, техники, артиллерии, средств ПВО, командных пунктов оккупантов, для дистанционного минирования. В зависимости от использованных боеприпасов максимальная дальность РСЗО варьируется от 45 до 84 км.

Характеристики РСЗО MARS II:

экипаж — 3 человека,

максимальная скорость на шоссе — 64 км/ч,

скорость по пересеченной местности — 48 км/ч,

запас хода — 480 км,

залп на 12 ракет,

продолжительность залпа — 60 сек,

дальность 84 км заявлена для снарядов GMLRS (подходят также для HIMARS и M270).

неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочными/кассетными боевыми частями до 40 км (кассетная используется для дистанционного минирования местности).

Артиллеристы рассказывают, что РСЗО MARS II хорошо отрабатывают по складам оккупантов, станциям заправки — удары наносятся с хирургической точностью и максимальной эффективностью. Всего таких РСЗО Украина получила не менее пяти.

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