Россияне активизировались на одном из направлений: в Генштабе рассказали, где было горячее всего (карта)

Враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск

С начала суток, 6 июня, на фронте произошло 69 вражеских атак. Наибольшая активность россиян наблюдается на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 19:00. Отмечается, что враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях.

На Харьковском направлении в течение дня россияне применили 20 КАБ с территории РФ, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области. Под бомбежку попали районы Волчанска, Нескучного и Белого Колодца. Штурмовые действия врага пока не отмечены.

В Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты в районе Стельмаховки. Продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

По предварительной информации, на Лиманском направлении враг за сегодняшний день потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. Всего враг пытался атаковать на направлении девять раз.

На Северском направлении возросла активность врага в районе Верхнекаменского. Сейчас в течение дня здесь имели место четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки врага, в частности, в районах Ивановского и Калиновки. За сегодняшний день общее количество атак оккупантов возросло до четырех.

На Покровском направлении продолжалось восемь боев, в том числе в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы сегодня Новоселовка Первая, Прогресс, Карловка. На Кураховском направлении бомбардировкн подверглась Константиновка.

В Генштабе подчеркнули, что враг заметно активизировался на Времивском направлении. Продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Общее количество атак врага за сутки возросло до девяти.

Кроме того, по одной новой попытке врага атаковать увеличилось на Ореховском и Приднепровском направлениях.

В Генштабе отметили, что на остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

В свою очередь спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. По его словам, в районе Нетайлового ситуация характеризуется высокой активностью врага.

"После Очеретиного они как раз рвутся к магистрали Покровск — Константиновка. Возможно, у них есть такая цель — захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты продолжают наносить удары по городу Времен Яр Донецкой области. В частности, они используют реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.