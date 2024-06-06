Война – день 834: россияне атакуют почти по всей линии фронта, ВСУ сдерживают напор агрессора

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 6 июня

Украина продолжает отбивать российское вторжение. По данным Генштаба ВСУ, бои идут по всей линии фронта, а наиболее сложная обстановка – на Купянском и Покровском направлениях. Россияне сосредоточили в Украине и на ее границах огромные силы — по данным ГУР, на начало июня на оккупированных территориях и вдоль границы задействована армия из 550 тысяч военных РФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за среду, 6 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Турция примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии и международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

А о том, что происходило 3 июня, читайте по ссылке: Война — день 831: оккупанты не прекращают давить на многих участках фронта, но несут потери без существенных

О новостях и событиях 4 июня мы рассказывали здесь: Война — день 832: россияне массово сдаются в плен под Волчанском, но давят на другие направления

С ситуацией в Украине за 5 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 833: враг снова атакует мирные города, а в Украине исследуют нюансы мобилизации