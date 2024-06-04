Война — день 832: россияне массово сдаются в плен под Волчанском, но давят на других направлениях

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Украина уже 832 дня сражается против российского нашествия. На Волчанском направлении россияне начали массово сдаваться в плен в результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Но неудачи в Харьковской области террористы компенсируют тем, что увеличивают давление на украинские позиции на других участках фронта.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Отбой воздушных тревог. Пока что украинское небо полностью чистое.

00:00 Были объявлены воздушные тревоги в некоторых регионах из-за беспилотников.

С ситуацией в Украине 1 июня можно ознакомиться в этом материале: Война — день 829: Украина встречает лето под атакой дронов и ракет россиян

Узнать о событиях 2 июня можно по ссылке: Война — день 830: рекордные потери россиян в мае и последствия ракетной атаки 1 июня

О том, что происходило 3 июня, читайте в материале: Война — день 831: оккупанты не прекращают давить на многих участках фронта, но несут потери без существенных успехов