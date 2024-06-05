Сколько солдат РФ воюет против Украины? Военные озвучили цифру и неутешительные подробности

Оккупанты используют свои неудачи на фронте, чтобы улучшать тактику боев

Россия в Украине сосредоточила больше полумиллиона военных, что в три раза больше, чем в начале полномасштабного вторжения. На начало июня на оккупированных территориях и вдоль границы задействована армия из 550 тысяч военных России.

Об этом говорят в Главном управлении разведки Украины, передает LIGA.net. По словам украинских военных, противник адаптируется на поле боя и даже так называемые "мясные штурмы" стали более эффективными. Но, по словам экс-спикера Генерального штаба Владислава Селезнева, количество солдат и качество их подготовки не делает оккупантов непобедимыми.

"Все решат ресурсы", — сказал Селезнев.

По состоянию на начало июня 2024 года группировка россиян насчитывает 520 тысяч военнослужащих. На временно оккупированных территориях сосредоточены еще около 32 тысячи бойцов Росгвардии, ФСБ и других структур. Они выполняют полицейски функции. В ГУР отметили, что 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину группировкой в 180 тысяч солдат, но эти военные давно "кончились". В ноябре 2023 года количество оккупантов на территории нашей страны перевалило за 400 тысяч. При этом выросло не только количество вражеских сил, но и их качество.

"В наступлении на Волчанск россияне показали качественный рост", – сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Но те военные, которым удалось выжить с момента вторжения в Украину зимой 2022 года передали боевой опыт другим. Проанализировав свои неудачи на базе этого опыта, для оккупантов формируют новые рекомендации. И продолжают развивать учебные программы.

"На рубеже 2022–2023 у них появилась методика о штурмовых действиях в городской застройке и лесополосах. Это маленькая брошюрка с одной примитивной, словно ребенком нарисованной, иллюстрацией. Но это была первая методичка, которую создало не российское министерство обороны с их устаревшим видением войны, а люди из окопов", — сказал автор курса психологической подготовки "Бронированный разум", военнослужащий Константин "Вальде" Ульянов.

При этом оккупанты по-прежнему не переживают за количество потерь и могут позволить себе терять сотни людей в боях, чего не скажешь про ВСУ. А тактика "мясных штурмов" стала более эффективной.

"Они могут себе позволить потерять 10 рот, но 11-я чему-то научится. И там будет такой командир роты, который сможет этот опыт передать. Они, к сожалению, стали более эффективными", — сказал "Вальде".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты на войну с Украиной привлекают срочников из приграничных областей. И это на фоне неоднократных заявлений российской власти о том, что этого делать не будут.