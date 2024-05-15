Боевик в реальной жизни: солдат РФ сбежал от российских оккупантов и вывел украинских десантников

Перед переходом линии фронта были месяцы сбора секретной информации в недрах ВС РФ, саботаж, контакты с украинской стороной и многое другое

Российский профессиональный военный Дмитрий с позывным "Эрик" после попадания на войну сумел перейти в Легион "Свобода России" и вывести двоих украинских десантников. Для этого он даже угнал автомобиль со своей части.

Свою историю доброволец Легиона рассказал в большом интервью в проекте "Хочу жить". В нем также принимала участие его супруга Екатерина.

Дмитрий родился в Бурятии, воевал в Ичкерии, 8 лет отдал российской армии. После этого он уволился и начал спокойную жизнь в Ростовской области. Однако после полномасштабного вторжения все изменилось.

По словам добровольца, с самого первого дня он был против войны в Украине. Однако тогда уже столкнулся на работе с другим мнением своих коллег.

Оказавшись на войне он связался с проектом "Хочу жить", чтобы перейти на сторону Украины. Однако перед переходом линии фронта были месяцы сбора секретной информации в недрах ВС РФ, саботаж, контакты с украинской стороной и в конце невероятный выход вместе с двумя раненными украинскими десантниками из Луганской области. Они вышли через линию соприкосновения, на украинские позиции.

"Ну, захотели меня в армию — получайте диверсанта. Вот с такими мыслями я приехал воевать", — сказал "Эрик".

Он сразу принял решение, как будет выходить. А вот непосредственно связаться с проектом, потому что постоянно боялся ФСБ, было тяжело. Плюс интернета не было.

Как объяснил Дмитрий, он решил вывести с собой двух украинских десантников.

"Когда войска наступали, они попали под Артиллерийский обстрел попали. Они лежали в госпитале. В общем остались на оккупированной территории. Их местные скрывали… Потом они связались с украинской стороной. А тут я сижу в ожидании, что мне надо выходить. Плюс я знаю, как документы сделать, как всё оформить, как людей с собой…всё это знаю. Потом пишу, что заберу, что делать, всё равно машина есть, довезу сколько смогу. А дальше уже там пешком, ползком, как-нибудь дойдём. В общем говорю, что да, забираю", — рассказал собеседник.

Вывозя бойцов "Эрик" нацепил на машину этикетку "300", будто он везет раненых бойцов. Ему удалось успешно пройти все блокпосты. Затем им помогли дроны дойти до нужного места, хотя путь к нему был сложный.

Сейчас Дмитрий рекрут в Легионе "Свобода России". Его семья была эвакуирована из России и пребывает в безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец Русского добровольческого корпуса (РДК) высказался насчет провального плана Путина, об украинцах, дальнейшей жизни России и многом другом.