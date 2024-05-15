Бойовик у реальному житті: солдат РФ втік від російських окупантів та вивів українських десантників

Перед переходом лінії фронту були місяці збору секретної інформації у надрах ЗС РФ, саботаж, контакти з українською стороною та багато іншого

Російський професійний військовий Дмитро із позивним "Ерік" після попадання на війну зумів перейти до Легіону "Свобода Росії" та вивести двох українських десантників. Для цього він навіть викрав автомобіль зі своєї частини.

Свою історію доброволець Легіона розповів у великому інтерв’ю у проекті "Хочу жити". У ньому також брала участь його дружина Катерина.

Дмитро народився у Бурятії, воював в Ічкерії, 8 років віддав російській армії. Після цього він звільнився і почав спокійне життя у Ростовській області. Однак після повномасштабного вторгнення все змінилося.

За словами добровольця, з першого дня він був проти війни в Україні. Однак тоді вже зіштовхнувся на роботі з іншою думкою своїх колег.

Опинившись на війні, він зв’язався з проектом "Хочу жити", щоб перейти на бік України. Однак перед переходом лінії фронту були місяці збору секретної інформації у надрах ЗС РФ, саботаж, контакти з українською стороною та наприкінці неймовірний вихід разом із двома пораненими українськими десантниками з Луганської області. Вони вийшли через лінію зіткнення на українські позиції.

"Ну, захотіли мене до армії — отримуйте диверсанта. Ось з такими думками я приїхав воювати", — сказав "Ерік".

Він одразу прийняв рішення, як виходитиме. А ось безпосередньо зв’язатися з проектом, бо постійно боявся ФСБ було важко. Плюс інтернету не було.

Як пояснив Дмитро, він вирішив вивести із собою двох українських десантників.

"Коли війська наступали, вони потрапили під Артилерійський обстріл. Поранені вони лежали в госпіталі. Загалом залишилися на окупованій території. Їхні місцеві приховували... Потім вони зв’язалися з українською стороною. А тут я сиджу в очікуванні, що мені треба виходити. Плюс я знаю, як документи зробити, як все оформити, як людей з собою ... все це знаю. Загалом кажу, що так, забираю", - розповів співрозмовник.

Вивозячи бійців "Ерік" начепив на машину етикетку "300", ніби він везе поранених бійців. Йому вдалося успішно пройти всі блокпости. Потім їм допомогли дрони дійти потрібного місця, хоча шлях до нього був складний.

Наразі Дмитро рекрут у Легіоні "Свобода Росії". Його родина була евакуйована з Росії та перебуває у безпеці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) висловився щодо провального плану Путіна, про українців, подальше життя Росії та багато іншого.