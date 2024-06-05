Скільки солдатів РФ воює проти України? Військові озвучили цифру та невтішні подробиці

Окупанти використовують свої невдачі на фронті, щоб покращувати тактику боїв

Росія в Україні зосередила понад півмільйона військових, що втричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. На початок червня на окупованих територіях та вздовж кордону залучено армію з 550 тисяч військових Росії.

Про це кажуть у Головному управлінні розвідки України, передає LIGA.net. За словами українських військових, противник адаптується на поле бою і навіть так звані "м’ясні штурми" стали ефективнішими. Але, за словами ексспікера Генерального штабу Владислава Селезньова, кількість солдатів та якість їхньої підготовки не робить окупантів непереможними.

"Все вирішать ресурси", — сказав Селезньов.

Станом на початок червня 2024 року угруповання росіян налічує 520 тисяч військовослужбовців. На тимчасово окупованих територіях зосереджено ще близько 32 тисяч бійців Росгвардії, ФСБ та інших структур. Вони виконують поліцейські функції. У ГУР зазначили, що 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну угрупуванням у 180 тисяч солдатів, але ці військові давно "скінчилися". У листопаді 2023 року кількість окупантів на території нашої країни перевищила 400 тисяч. При цьому зросла не лише кількість ворожих сил, а і їхня якість.

"У наступі на Вовчанськ росіяни показали якісне зростання", — сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Але ті військові, яким вдалося вижити з моменту вторгнення в Україну взимку 2022 року, передали бойовий досвід іншим. Проаналізувавши свої невдачі з урахуванням цього досвіду, для окупантів формують нові рекомендації. І продовжують розвивати навчальні програми.

"На рубежі 2022-2023 у них з’явилася методика про штурмові дії в міській забудові та лісосмугах. Це маленька брошурка з однією примітивною, немов дитиною намальованою, ілюстрацією. Але це була перша методичка, яку створило не російське міністерство оборони з їхнім застарілим баченням війни, а люди з окопів", — сказав автор курсу психологічної підготовки "Бронований розум", військовослужбовець Костянтин "Вальде" Ульянов.

При цьому окупанти, як і раніше, не переживають за кількість втрат і можуть дозволити собі втрачати сотні людей у боях, чого не скажеш про ЗСУ. А тактика "м’ясних штурмів" стала ефективнішою.

"Вони можуть собі дозволити втратити 10 рот, але 11 чогось навчиться. І там буде такий командир роти, який зможе цей досвід передати. Вони, на жаль, стали більш ефективними", — сказав "Вальде".

Також "Телеграф" розповідав про те, що окупанти на війну з Україною залучають строковиків із прикордонних областей. І це на тлі неодноразових заяв російської влади про те, що цього не робитимуть.